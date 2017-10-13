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В Туле эвакуировано здание «Райффайзенбанка»

В Туле эвакуировано здание «Райффайзенбанка»

Причиной стало сообщение об угрозе взрыва.

Как сообщили Myslo очевидцы, в Туле на улице Энгельса, напротив здания правительства региона, полиция эвакуировала сотрудников из здания «Райффайзенбанка».

В пресс-службе УМВД по Тульской области подтвердили информацию.

– Сотрудниками полиции проведена проверка сообщения о возможном нахождении опасного предмета в здании одного из банков Тулы. В результате проведённых проверочных мероприятий ничего опасного не обнаружено. Полицейские проводят работу по установлению обстоятельств происшествия, – сообщил начальник пресс-службы ведомства Андрей Ярцев.

На официальном сайте банка сообщается, что из соображений безопасности эвакуированы все офисы по России, поскольку звонивший не уточнил конкретный адрес нахождения опасного объекта.

«К нам поступил сигнал о заложенном в банке взрывном устройстве без указания конкретной локации. Так как жизнь и безопасность наших клиентов и сотрудников является абсолютным приоритетом, мы приняли решение о проведении краткосрочной эвакуации с одновременной проверкой всех офисов банка, включая колл-центр. Мы рассчитываем завершить проверку в кратчайшие сроки», – говорится в официальном сообщении.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:20 +2
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