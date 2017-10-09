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Волонтеры из Тульской области отправились на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи

Волонтеры из Тульской области отправились на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи

Наш регион представят более 225 участников.

45 волонтеров из Тульской области отправились на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Масштабное событие пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. В фестивале примут участие более 20 тысяч человек из 150 стран мира.

Тульскую область представят более 225 участников.

5000 волонтеров со всего мира станут неотъемлемой частью фестиваля, будут незаменимыми помощниками при проведении такого масштабного и важного мероприятия.

Россия становилась хозяйкой фестиваля дважды в годы СССР — в 1957 (VI фестиваль) и в 1985 (XII фестиваль). VI всемирный фестиваль 1957 года, прошедший в Москве, стал самым массовым за всю историю фестивального движения.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:29 +1
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