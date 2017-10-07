В Туле проверили качество работы управляющих компаний

Объезд контейнерных площадок по поручению Евгения Авилова - один из способов мониторинга работы УК по вопросу своевременной уборки мусора.

Контейнерные площадки проверяются на предмет наличия и сохранности информационных табличек с индивидуальным номером КП. Начальник управления по благоустройству Татьяна Матвеева провела объезд порядка трехсот контейнерных площадок города.

Напомним, на КП размещены информационные таблички с индивидуальным трехзначным номером площадки и призывом к тулякам сообщать о перенакоплении мусора и неудовлетворительном санитарном состоянии территории КП через СМС. Эти сообщения в режиме онлайн направляются в ЕДДС, а затем оперативно передаются ответственным за содержание КП. Обращения жителей остаются на контроле, пока не поступит информация о выполнении работ по вывозу мусора и уборке КП.

Введение указанного смс-информирования позволяет жителям принимать активное участие в поддержании санитарного порядка в городе и повышает оперативность реагирования на сигналы жителей.

По результатам сегодняшнего объезда выявлены площадки, на которых отсутствуют или повреждены информационные таблички. В ближайшие дни они будут восстановлены.