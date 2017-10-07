В Дубенском лесу найдено тело грибника с огнестрельным ранением

7 октября в Дубенском районе в лесу обнаружено тело 40-летнего жителя города Тулы с огнестрельным ранением грудной клетки.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 7 октября во время охоты один из егерей принял за кабана грибника, собиравшего грибы вместе с супругой, и выстрелил в него из охотничьего ружья. Установлено, что егерь имеет лицензию на охоту, а ружье, из которого произведен выстрел, зарегистрировано.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.