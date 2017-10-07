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Туляки незаконно прописали у себя 30 мигрантов

Туляки незаконно прописали у себя 30 мигрантов

По каждому случаю в настоящее время ведется проверка.

Полицейские обнаружили четыре факта нарушений в сфере миграций за последние сутки. 

Так, ранее судимый за грабеж мужчина фиктивно поставил на миграционный учет 17 иностранных граждан, 26-летний житель Пролетарского округа - 10 граждан, женщина из Кимовска - двоих, а женщина из Щекино - одного человека.  

Во всех случаях подозреваемые не предоставили мигрантам фактических мест для проживания. По каждому факту в полиции проводятся проверки. В результате их рассмотрения будет решён вопрос о привлечении этих людей к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

сегодня, в 19:14 0
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