Тула прогремит на Всемирном фестивале молодежи и студентов

Более 200 туляков поедут в Сочи на большой праздник, который пройдет с 14 по 22 октября.

В Москве состоится парад делегаций, затем все участники переместятся в Сочи - собственно, на главную площадку фестиваля. От Тульской области туда поедут 225 человек. Также от региона отправятся еще 70 волонтеров - помогать в работе фестиваля.

Планируется, что фестиваль соберет более 30 тысяч молодых людей из 150 стран мира. Среди них - молодые ученые, творческая и спортивная молодежь, журналисты и инженеры, лидеры самоуправления и политических партий, иностранцы, которые изучают русскую культуру.

Страны направят своих талантливых ребят для того, чтобы в рамках деловой, культурной, спортивной программы молодые лидеры пообщались и совместно выработали видение общего позитивного будущего.

Девиз Всемирного фестиваля - «За мир, солидарность, социальную справедливость. Мы боремся против империализма, уважая наше прошлое, мы строим наше будущее».