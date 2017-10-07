В Тульском кремле угощают сладостями
Там работает «Кремлевское подворье» — праздник, включающий выставки, ярмарки, концерты и мастер-классы.
Каждую субботу администрации муниципальных образований устраивают увлекательную программу с дегустацией товаров местных производителей, квестами, выступлениями творческих коллективов и экспозициями.
В этот раз «Кремлевское подворье» представлено белевским кружевом, новомосковскими кондитерскими изделиями, филимоновской игрушкой
Напомним, ярмарка организуется при поддержке правительства Тульской области. Вход свободный.
Проект будет работать каждую субботу до 23 декабря 2017 года.
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