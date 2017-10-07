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В Тульском кремле угощают сладостями

В Тульском кремле угощают сладостями

Там работает «Кремлевское подворье» — праздник, включающий выставки, ярмарки, концерты и мастер-классы.

Каждую субботу администрации муниципальных образований устраивают увлекательную программу с дегустацией товаров местных производителей, квестами, выступлениями творческих коллективов и экспозициями.

В этот раз «Кремлевское подворье» представлено белевским кружевом, новомосковскими кондитерскими изделиями, филимоновской игрушкой и т. д.

Напомним, ярмарка организуется при поддержке правительства Тульской области. Вход свободный.

Проект будет работать каждую субботу до 23 декабря 2017 года.

 

 

сегодня, в 14:53 +3
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