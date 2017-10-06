Тульские велогонщики привезли медали с Кубка России

Фото пресс-службы администрации Тулы.

На велотреке «Локосфинкс» в Санкт-Петербурге завершился Кубок России-2017. В соревнованиях приняли участие 118 спортсменов из различных регионов России. В составе сборной команды Тульской области были шесть спортсменов СШОР «Велосипедный спорт».

За четыре дня соревнований разыграли награды в командной гонке преследования командном и индивидуальном спринте, кейрине, мэдисоне и омниуме.

Золотую медаль завоевала тулячка Мария Аверина вместе с москвичкой Галиной Стрельцовой в мэдисоне.

Две серебряных медали на счету Лидии Плужниковой вместе с Марией Канцыбер из Санкт-Петербурга в командном спринте и Марии Авериной в омниуме.

Три бронзовых медали достались Алексею Семехе и Николаю Журкину вместе с москвичом Андреем Сазановым в командном спринте, а также Алексею Семехе в спринте и Михаилу Ростовцев в кейрине.