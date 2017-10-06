Фото Дмитрия Дзюбина.
В Тульской области в Веневском районе высажено 24 тысячи сосен
Всего с начала года в Тульской области посажено около 1 млн молодых деревьев.
6 октября, на территории Веневского лесничества в рамках ежегодной Всероссийской акции «Живи, лес!» было высажено 24 тыс. сеянцев сосны.
Саженцы выращены в питомнике. Одно- или двухлетние деревья, высотой около 20 см, высажены на площади 5,9 га. Принять участие в акции в этом году решили сотрудники регионального министерства природных ресурсов и экологии, Тульского лесничества, ряда предприятий, военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и студенты Крапивенского лесхозтехникума. Всего более 100 человек.
– Я сегодня впервые принимаю участие в таком мероприятии. Несмотря на дождь, я решил приехать, потому что считаю, что это долг каждого. Сегодня посадил около 60 деревьев. В следующем году обязательно приму участие в подобных акциях вновь, – рассказал юнармеец, студент колледжа им. Демидова Иван Огуреев.
Директор департамента лесного хозяйства Леонид Ивченко рассказал, что в Тульской области в лесничествах и парках в этом году в рамках Года экологии уже посажено около 1 млн саженцев.
Леонид Ивченко
– Ранее на этом участке росли ели, но несколько лет назад было обнаружено, что они поражены жуком-типографом. Чтобы не допустить распространения вредителя, было решено вырубить зараженные деревья. Теперь мы сажаем здесь новые хвойные, чтобы восполнить количество зеленых насаждений.
По словам Леонида Ивченко, подобные акции помогают воспитать в участниках бережное отношение к природе: «если человек сам сажал дерево, то он уже никогда не причинит вреда ему».
Лесополоса, где сегодня проходила акция, находится в аренде местного предприятия «Янтарная прядь».
Ирина Грищенко
– Мы регулярно осматриваем деревья и если выявляем заболевшее, то вырубаем, а на его месте сажаем новое, – рассказала генеральный директор завода Ирина Грищенко. – В акции мы участвует ежегодно, но помимо этого и сами сажаем в обязательном порядке, потому что понимаем необходимость постоянного восполнения зеленых массивов в регионе.
По окончании посадки сосен участники угостились солдатской кашей и посмотрели небольшой концерт, который приготовили учащиеся Крапивенского лесхозтехникума.
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