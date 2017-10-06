В Тульской области в Веневском районе высажено 24 тысячи сосен

Фото Дмитрия Дзюбина.

Всего с начала года в Тульской области посажено около 1 млн молодых деревьев.

6 октября, на территории Веневского лесничества в рамках ежегодной Всероссийской акции «Живи, лес!» было высажено 24 тыс. сеянцев сосны.

Саженцы выращены в питомнике. Одно- или двухлетние деревья, высотой около 20 см, высажены на площади 5,9 га. Принять участие в акции в этом году решили сотрудники регионального министерства природных ресурсов и экологии, Тульского лесничества, ряда предприятий, военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и студенты Крапивенского лесхозтехникума. Всего более 100 человек.

– Я сегодня впервые принимаю участие в таком мероприятии. Несмотря на дождь, я решил приехать, потому что считаю, что это долг каждого. Сегодня посадил около 60 деревьев. В следующем году обязательно приму участие в подобных акциях вновь, – рассказал юнармеец, студент колледжа им. Демидова Иван Огуреев.

Директор департамента лесного хозяйства Леонид Ивченко рассказал, что в Тульской области в лесничествах и парках в этом году в рамках Года экологии уже посажено около 1 млн саженцев.