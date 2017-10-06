новости
новости
Регистрация
В Тульской области в Веневском районе высажено 24 тысячи сосен
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульской области в Веневском районе высажено 24 тысячи сосен

Всего с начала года в Тульской области посажено около 1 млн молодых деревьев.

6 октября, на территории Веневского лесничества в рамках ежегодной Всероссийской акции «Живи, лес!» было высажено 24 тыс. сеянцев сосны.
 
Саженцы выращены в питомнике. Одно- или двухлетние деревья, высотой около 20 см, высажены на площади 5,9 га. Принять участие в акции в этом году решили сотрудники регионального министерства природных ресурсов и экологии, Тульского лесничества, ряда предприятий, военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и студенты Крапивенского лесхозтехникума. Всего более 100 человек.
 
 
– Я сегодня впервые принимаю участие в таком мероприятии. Несмотря на дождь, я решил приехать, потому что считаю, что это долг каждого. Сегодня посадил около 60 деревьев. В следующем году обязательно приму участие в подобных акциях вновь, – рассказал юнармеец, студент колледжа им. Демидова Иван Огуреев.
 
 
Директор департамента лесного хозяйства Леонид Ивченко рассказал, что в Тульской области в лесничествах и парках в этом году в рамках Года экологии уже посажено около 1 млн саженцев.
 

Леонид Ивченко

– Ранее на этом участке росли ели, но несколько лет назад было обнаружено, что они поражены жуком-типографом. Чтобы не допустить распространения вредителя, было решено вырубить зараженные деревья. Теперь мы сажаем здесь новые хвойные, чтобы восполнить количество зеленых насаждений. 
 
 
По словам Леонида Ивченко, подобные акции помогают воспитать в участниках бережное отношение к природе: «если человек сам сажал дерево, то он уже никогда не причинит вреда ему». 
 
 
Лесополоса, где сегодня проходила акция, находится в аренде местного предприятия «Янтарная прядь».
 

Ирина Грищенко

– Мы регулярно осматриваем деревья и если выявляем заболевшее, то вырубаем, а на его месте сажаем новое, – рассказала генеральный директор завода Ирина Грищенко. – В акции мы участвует ежегодно, но помимо этого и сами сажаем в обязательном порядке, потому что понимаем необходимость постоянного восполнения зеленых массивов в регионе. 
 

По окончании посадки сосен участники угостились солдатской кашей и посмотрели небольшой концерт, который приготовили учащиеся Крапивенского лесхозтехникума.

Галерея
В Веневском районе высажено 24 тысячи сосен, Фото: 1
В Веневском районе высажено 24 тысячи сосен, Фото: 2
В Веневском районе высажено 24 тысячи сосен, Фото: 3
В Веневском районе высажено 24 тысячи сосен, Фото: 4
В Веневском районе высажено 24 тысячи сосен, Фото: 5
В Веневском районе высажено 24 тысячи сосен, Фото: 6
В Веневском районе высажено 24 тысячи сосен, Фото: 7
В Веневском районе высажено 24 тысячи сосен, Фото: 8
В Веневском районе высажено 24 тысячи сосен, Фото: 9
В Веневском районе высажено 24 тысячи сосен, Фото: 10
В Веневском районе высажено 24 тысячи сосен, Фото: 11
В Веневском районе высажено 24 тысячи сосен, Фото: 12
В Веневском районе высажено 24 тысячи сосен, Фото: 13
В Веневском районе высажено 24 тысячи сосен, Фото: 14
В Веневском районе высажено 24 тысячи сосен, Фото: 15
В Веневском районе высажено 24 тысячи сосен, Фото: 16
В Веневском районе высажено 24 тысячи сосен, Фото: 17
В Веневском районе высажено 24 тысячи сосен, Фото: 18
В Веневском районе высажено 24 тысячи сосен, Фото: 19
показать все фотографии
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:58 +3
Другие статьи по темам
Событие
Всероссийская акция Живи лес
Место
ТулаТульская область
Прочее
посадили сосны

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Индии туриста из Тулы ожидает тюремный срок за спутниковый телефон
В Индии туриста из Тулы ожидает тюремный срок за спутниковый телефон
Водоканал скрыл коммунальную аварию в Пролетарском районе Тулы
Водоканал скрыл коммунальную аварию в Пролетарском районе Тулы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.