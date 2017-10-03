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В Туле работают горячие линии по вопросам отопительного сезона

В Туле работают горячие линии по вопросам отопительного сезона

Указанные телефоны работают в ежедневном режиме.

2 октября в Туле во всех домах должно было появиться тепло. Если отопления до сих пор нет, это повод обратиться в ГЖИ и прокуратуру. Об этом заявил вчера замглавы администрации города по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин.

В Туле работают горячие линии по вопросам отопительного сезона.

№ п/п

Территориальный округ

Номера телефонов

Время работы

1

Центральный территориальный округ

(4872) 36−30−92

с 8.00 до 20.00

 

2

Зареченский территориальный округ

(4872) 47−16−68

с 8.00 до 20.00

3

Привокзальный территориальный округ

(4872) 24−71−74

с 8.00 до 20.00

4

Пролетарский территориальный округ

(4872) 41−06−49;

(4872) 41−73−40;

с 8.00 до 20.00

5

Советский

территориальный округ

(4872) 30−18−84; 30−17−11

с 8.00 до 20.00

6.

Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы

+7−919−081−23−09

 

с 8.00 до 20.00

7.

Единая дежурно-диспетчерская служба города Тулы

1391, (4872) 47−20−34, 47−20−37

круглосуточно

8.

АДДС ЗАО «Тулатеплосеть»

(4872) 42−53−23

круглосуточно

9.

ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы»

(4872) 56−54−54

круглосуточно

10.

Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал»

(4872) 42−53−26, 42−53−34

круглосуточно
 

У вас до сих пор нет отопления дома? Пишите свои адреса в комментариях под этой новостью. Мы обязательно разберемся, в чем причина!

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