В Туле работают горячие линии по вопросам отопительного сезона
Указанные телефоны работают в ежедневном режиме.
2 октября в Туле во всех домах должно было появиться тепло. Если отопления до сих пор нет, это повод обратиться в ГЖИ и прокуратуру. Об этом заявил вчера замглавы администрации города по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин.
В Туле работают горячие линии по вопросам отопительного сезона.
|
№ п/п
|
Территориальный округ
|
Номера телефонов
|
Время работы
|
1
|
Центральный территориальный округ
|
(4872) 36−30−92
|
с 8.00 до 20.00
|
2
|
Зареченский территориальный округ
|
(4872) 47−16−68
|
с 8.00 до 20.00
|
3
|
Привокзальный территориальный округ
|
(4872) 24−71−74
|
с 8.00 до 20.00
|
4
|
Пролетарский территориальный округ
|
(4872) 41−06−49;
(4872) 41−73−40;
|
с 8.00 до 20.00
|
5
|
Советский
территориальный округ
|
(4872) 30−18−84; 30−17−11
|
с 8.00 до 20.00
|
6.
|
Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы
|
+7−919−081−23−09
|
с 8.00 до 20.00
|
7.
|
Единая дежурно-диспетчерская служба города Тулы
|
1391, (4872) 47−20−34, 47−20−37
|
круглосуточно
|
8.
|
АДДС ЗАО «Тулатеплосеть»
|
(4872) 42−53−23
|
круглосуточно
|
9.
|
ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы»
|
(4872) 56−54−54
|
круглосуточно
|
10.
|
Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал»
|
(4872) 42−53−26, 42−53−34
|
круглосуточно
У вас до сих пор нет отопления дома? Пишите свои адреса в комментариях под этой новостью. Мы обязательно разберемся, в чем причина!