2 октября в Туле во всех домах должно было появиться тепло. Если отопления до сих пор нет, это повод обратиться в ГЖИ и прокуратуру. Об этом заявил вчера замглавы администрации города по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин.

В Туле работают горячие линии по вопросам отопительного сезона.

№ п/п Территориальный округ Номера телефонов Время работы 1 Центральный территориальный округ (4872) 36−30−92 с 8.00 до 20.00 2 Зареченский территориальный округ (4872) 47−16−68 с 8.00 до 20.00 3 Привокзальный территориальный округ (4872) 24−71−74 с 8.00 до 20.00 4 Пролетарский территориальный округ (4872) 41−06−49; (4872) 41−73−40; с 8.00 до 20.00 5 Советский территориальный округ (4872) 30−18−84; 30−17−11 с 8.00 до 20.00 6. Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы +7−919−081−23−09 с 8.00 до 20.00 7. Единая дежурно-диспетчерская служба города Тулы 1391, (4872) 47−20−34, 47−20−37 круглосуточно 8. АДДС ЗАО «Тулатеплосеть» (4872) 42−53−23 круглосуточно 9. ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы» (4872) 56−54−54 круглосуточно 10. Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал» (4872) 42−53−26, 42−53−34 круглосуточно

У вас до сих пор нет отопления дома? Пишите свои адреса в комментариях под этой новостью. Мы обязательно разберемся, в чем причина!