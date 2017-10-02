В Туле дом на улице Калинина остался без тепла из-за смены управляющей компании

С 28 сентября в Туле начался отопительный период. Еще до его начала в 30% соцучреждений начало поступать тепло.

– На 8 утра 2 октября 2348 многоквартирных домов (75,79%) получают отопление, — об этом рассказал замглавы администрации города по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин.

Отапливаются все детсады и школы. Отметим, что школа, расположенная на ул. Вильямса, сейчас без отопления из-за аварии. Но сегодня, 2 октября, к 12 часам аварию обещают устранить.

Подача во все дома отопления должна завершиться сегодня.

– Если завтра не будет тепла, это повод для обращения в прокуратуру и ГЖИ, — заявил Мурзин.

Горячие линии по отоплению продолжат свою работу до конца этой недели.

Отметим, что дом №24, корп. 3 по ул. Калинина остался без тепла из-за того, что два месяца назад УК «21 век» заявила о расторжении с жителями договора. Собрание жителей для выбора УК состоится только 12 октября. Об этом сообщил глава Пролетарского округа Сергей Шестаков. Глава администрации Тулы Евгений Авилов посоветовал ему взаимодействовать с ГЖИ.