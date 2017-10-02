В Туле дом на улице Калинина остался без тепла из-за смены управляющей компании
Новую УК жители выберут только 12 октября.
С 28 сентября в Туле начался отопительный период. Еще до его начала в 30% соцучреждений начало поступать тепло.
– На 8 утра 2 октября 2348 многоквартирных домов (75,79%) получают отопление, — об этом рассказал замглавы администрации города по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин.
Отапливаются все детсады и школы. Отметим, что школа, расположенная на ул. Вильямса, сейчас без отопления из-за аварии. Но сегодня, 2 октября, к 12 часам аварию обещают устранить.
Подача во все дома отопления должна завершиться сегодня.
– Если завтра не будет тепла, это повод для обращения в прокуратуру и ГЖИ, — заявил Мурзин.
Горячие линии по отоплению продолжат свою работу до конца этой недели.
Отметим, что дом №24, корп. 3 по ул. Калинина остался без тепла из-за того, что два месяца назад УК «21 век» заявила о расторжении с жителями договора. Собрание жителей для выбора УК состоится только 12 октября. Об этом сообщил глава Пролетарского округа Сергей Шестаков. Глава администрации Тулы Евгений Авилов посоветовал ему взаимодействовать с ГЖИ.
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