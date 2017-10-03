В Туле открылся I региональный чемпионат «Абилимпикс»

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Соревнования профессионального мастерства среди людей с инвалидностью пройдет З и 4 октября на базе тульских техникумов.

3 октября в Туле открылся региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Подобные соревнования проводятся в нашей области впервые.

В региональном правительстве отмечают, что такие состязания — это новая возможность для развития профессионального мастерства и трудоустройства людей с инвалидностью.

Первенство пройдет 3 и 4 октября по 9 компетенциям на базе тульских техникумов: социальных технологий и технологий пищевых производств. В соревнованиях примут участие 50 участников, оценивать их будут 50 экспертов движения «Абилимпикс». Они определят лучших маляров, токарей, портных, экономистов, бухгалтеров, дизайнеров и поваров.

Победители каждой компетенции представят Тульскую область на III национальном чемпионате конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Москве с 1 по 3 декабря.

Отметим, что туляки стали призёрами национального чемпионата профессионального мастерства в 2016 году.

«Абилимпикс» — это олимпиада по профессиональному мастерству людей с ограниченными возможностями здоровья. Название движения — сокращение от английского Olympics of Abilities («Олимпиада возможностей»). Оно возникло в Японии в 1971 году, а в 1972 году прошёл первый конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Мировые чемпионаты организуются раз в четыре года по аналогии с Олимпийскими играми. Россия присоединилась к движению в 2014 году.