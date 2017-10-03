Фото из архива Myslo.
Туляки предлагают изменить схему движения в районе улицы Металлистов
Активисты движения «Свободная Тула» предлагают реконструировать часть улицы Советской и открыть для движения небольшой участок Металлистов.
Активист «Свободной Тулы» Станислав Курский поделился с Myslo идеей, как урегулировать движение на улице Советской после перекрытия Металлистов. Он предлагает реконструировать часть улицы Советской, а также открыть для движения небольшой участок улицы Металлистов. Что на это предложение скажут власти — пока вопрос.
Сейчас в месте стыка улиц Советской и Металлистов все выглядит вот так:
Всем автомобилям, которые двигаются в сторону Заречья с улицы Менделеевской, так или иначе приходится вклиниваться в Советскую до перекрестка с Мосина. Это создает дополнительные заторы. Также левый поворот с Советской на Мосина стопорит движение.
Станислав Курский предлагает вариант без левого поворота с организацией заездного кармана:
- Красная линия – дорога, которую предлагается открыть для тех, кто хочет свернуть с Советской налево, на улицу Мосина.
- Синяя линия – дорога для тех, кто поедет направо на Зареченский мост.
– Перед остановкой на улице Советской есть заезд, который можно реконструировать и расширить до двух полос (технически это возможно, зданий там нет). Также нужно открыть для движения всего 50 метров улицы Металлистов (это погоды не сделает, улица останется пешеходной).
Что это даст? По «красной линии» будут двигаться те, кто хочет повернуть налево на улице Мосина или развернуться*. То есть еще на Советской они перестроятся в правую полосу, выедут на открытый участок Металлистов и поедут прямо, на Мосина.
Вторая полоса (синий цвет на карте) будет организована для движения со стороны Менделеевской направо на Зареченский мост. Это позволит им избежать выезда на Советскую улицу до светофора на перекрестке с ул. Мосина.
Станислав говорит, что подобные заездные карманы повсеместно делает Москва, избавляясь от левых поворотов. У нас же, наоборот, ввели дополнительный левый поворот.
– Пусть Металлистов станет пешеходной, а автомобилистам отдайте всего 50 метров дороги. И тогда удобно будет всем! — говорит Станислав.
*Такой маневр «любим» туляками, чтобы повернуть налево там, где это запрещено. Многие заезжают направо, где разворачиваются через стоп-линию и пешеходный переход и едут в нужном направлении. За это, кстати, штрафуют.
Друзья! А у вас есть идеи, как улучшить дорожную ситуацию в Туле? Делитесь своими предложениями! (Новые мосты и развязки пока не предлагать, идеи нужны для «здесь и сейчас»). Пишите в комментариях к новости или на news@myslo.ru с пометкой «Есть идея!».
29 сентября, в 11:49, 263 5430 12
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