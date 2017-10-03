Фото УГИБДД по Тульской области.
В поселке Плеханово ГАЗ сбил пешехода
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.
2 октября в 19.20 в поселке Плеханово возле дома №66 по улице Ленина 60-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ, сбил пешехода. 58-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
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