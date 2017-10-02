Куда туляки могут сообщить о коррупции и самоуправстве?
В УФСПП по Тульской области круглосуточно работает телефон доверия.
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тульской области круглосуточно работает телефон доверия — 8 (4872) 55 98 04.
По этому номеру вы можете сообщить сведения о признаках подготавливаемых либо совершаемых должностных преступлений, в частности:
- о превышении должностных полномочий;
- о злоупотреблении должностными полномочиями;
- о самоуправстве;
- о присвоении и растрате;
- о вымогательстве;
- о получении взятки;
- о мошенничестве;
- о служебном подлоге;
- о причинении имущественного ущерба;
- о халатности, а также об иных фактах нарушения законных прав граждан и организаций.
В УФСПП по Тульской области ведется постоянная работа по выявлению и предотвращению коррупции.
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