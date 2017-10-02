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Куда туляки могут сообщить о коррупции и самоуправстве?

Куда туляки могут сообщить о коррупции и самоуправстве?

В УФСПП по Тульской области круглосуточно работает телефон доверия.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тульской области круглосуточно работает телефон доверия — 8 (4872) 55 98 04.

По этому номеру вы можете сообщить сведения о признаках подготавливаемых либо совершаемых должностных преступлений, в частности:

  • о превышении должностных полномочий;
  • о злоупотреблении должностными полномочиями;
  • о самоуправстве;
  • о присвоении и растрате;
  • о вымогательстве;
  • о получении взятки;
  • о мошенничестве;
  • о служебном подлоге;
  • о причинении имущественного ущерба;
  • о халатности, а также об иных фактах нарушения законных прав граждан и организаций.

В УФСПП по Тульской области ведется постоянная работа по выявлению и предотвращению коррупции.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:30 0
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