Куда туляки могут сообщить о коррупции и самоуправстве?

В УФСПП по Тульской области круглосуточно работает телефон доверия.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тульской области круглосуточно работает телефон доверия — 8 (4872) 55 98 04.

По этому номеру вы можете сообщить сведения о признаках подготавливаемых либо совершаемых должностных преступлений, в частности:

о превышении должностных полномочий;

о злоупотреблении должностными полномочиями;

о самоуправстве;

о присвоении и растрате;

о вымогательстве;

о получении взятки;

о мошенничестве;

о служебном подлоге;

о причинении имущественного ущерба;

о халатности, а также об иных фактах нарушения законных прав граждан и организаций.

В УФСПП по Тульской области ведется постоянная работа по выявлению и предотвращению коррупции.