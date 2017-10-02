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По факту избиения фельдшера скорой в Кимовске возбуждено уголовное дело

По факту избиения фельдшера скорой в Кимовске возбуждено уголовное дело

Не исключено, что дальнейшим расследованием обстоятельств дела будет заниматься СК РФ.

Инцидент произошел 29 сентября в Кимовске у подъезда одного из многоквартирных домов.
 
Два фельдшера прибыли на вызов к пожилой женщине. После оказания ей помощи они вышли на улицу. У подъезда к ним подошел подвыпивший 63-летний местный житель и стал высказывать им претензии, требуя, чтобы они быстрее уезжали, после чего сразу же ударил 24-летнюю женщину-фельдшера головой в переносицу, а потом несколько раз кулаком по спине.
 
Избивать медика он прекратил только после того, как вмешался водитель автомобиля скорой помощи.
 
По результатам доследственной проверки данного факта следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.116 УК РФ (побои).
 
Учитывая общественную значимость произошедшего, региональное управление Следственного комитета РФ инициировало вопрос о передаче уголовного дела в Следственный комитет для производства дальнейшего расследования.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:36 +2
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