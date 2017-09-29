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В Туле в Центральном парке высадили 270 саженцев липы
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле в Центральном парке высадили 270 саженцев липы

В южной части Центрального парка в скором времени будут высажены 770 молодых саженцев березы.

Сегодня, 29 сентября, в рамках мероприятий Года экологии в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова высадили саженцы липы. 

В мероприятии приняли участие министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, директор ГУ ТО «Тульские парки» Андрей Журавлев, сотрудники Управления МЧС России по Тульской области, школьники и студенты.
 

Юрий Панфилов сообщил, что в рамках мероприятий по восстановлению зеленого фонда в этом году в тульских парках высажено более 5 тысяч саженцев различных пород деревьев. А всего с 2014 по 2017 годы – более 20 тысяч саженцев деревьев и кустарников (дуба, липы, ясеня, рябины, березы, ели и др.). Породный состав молодых саженцев подбирался таким образом, чтобы обеспечить наиболее высокий уровень как декоративности, так и устойчивости и жизнеспособности насаждений. 

«Сегодня в парке высажено 270 саженцев липы. Все они выращены в Тульской области», - отметил министр.

В южной части Центрального парка в скором времени будут высажены 770 молодых саженцев березы. Это достаточно трудоемкая работа, требующая механизированных средств. 

- Мы обратились к губернатору Алексею Дюмину с просьбой о приобретении специализированного навесного оборудования. Он поддержал эту инициативу. На средства Фонда развития Тульской области «Перспектива» приобретен бур диаметром 500 мм, благодаря которому, по нашей оценке, эффективность и производительность работ повысилась на 300-400%, - отметил директор ГУ ТО «Тульские парки».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:59 +1
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