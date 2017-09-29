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Назначен новый министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области

Назначен новый министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области

Эту должность занял Родион Борисович Дудник.

Родион Дудник назначен министром транспорта и дорожного хозяйства Тульской области. 29 сентября губернатор Алексей Дюмин подписал соответствующее распоряжение о его назначении.

Александр Камзолов, который занимал эту должность с ноября 2015 года, покинул пост министра по собственному желанию, в связи с состоянием здоровья.

Родион Борисович Дудник до назначения на должность министра работал в том же ведомстве заместителем министра — директором департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области. Имеет стаж государственной службы более 17 лет.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:03 0
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