Назначен новый министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области
Эту должность занял Родион Борисович Дудник.
Родион Дудник назначен министром транспорта и дорожного хозяйства Тульской области. 29 сентября губернатор Алексей Дюмин подписал соответствующее распоряжение о его назначении.
Александр Камзолов, который занимал эту должность с ноября 2015 года, покинул пост министра по собственному желанию, в связи с состоянием здоровья.
Родион Борисович Дудник до назначения на должность министра работал в том же ведомстве заместителем министра — директором департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области. Имеет стаж государственной службы более 17 лет.
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