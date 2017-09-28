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В Туле в 268 домах запустили отопление

В Туле в 268 домах запустили отопление

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня, 28 сентября, в Туле началась подача тепла в жилые дома. На 12.00 отопление запустили в 268 домах из 3098.

Также к отоплению подключено 88 зданий объектов социальной сферы.

В Советском территориальном округе подключили девять зданий:

  • МБОУ ЦО № 1 (лицей № 4, д/с 32, 46, 149, 167)
  • МБОУ ЦО № 27 (СОШ № 16, СОШ № 4, д/с № 17, д/с № 174).

В Зареченском территориальном округе подключили 29 зданий, которые обслуживаются Зареченской котельной:

МБОУ ЦО № 2 (СОШ № 1, НОШ № 29, д/с № 74),

МБОУ ЦО № 7 (СОШ № 71 (2 здания), д/с №№ 61,90,114),

МБОУ ЦО № 10 (СОШ № 55 (2 здания), д/с № № 107, 168),

МБОУЦО № 12 (СОШ № 10, НОШ № 12, д/с № № 7,77),

МБОУ ЦО № 31 (СОШ № 28, СОШ № 53, д/с № 5, 109, 151),

МБДОУ ЦРР ДС № 3 (д/с №№ 57, 84),

МБДОУ № 24,

МБОУ Лицей № 2,

МБУДО «ЦВР»,

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» (СЮТ),

МБУ ДО «ЦППиСС» (2 здания).

Также в Зареченском округе подключены:

  • МБОУ ЦО № 5 (СОШ № 48, д/с № 141);
  • МБОУ ЦО № 10 (д/с № 107);
  • МБОУ ЦО № 49 (Архангельская НОШ 2 здания, д/с с. Слободка)

В Привокзальном территориальном округе подключено пять зданий образовательных организаций:

  • МБДОУ ЦРР Д/С № 4 (д/с № 152,153,154);
  • МБОУ ЦО № 52 (Рассветовская СОШ, д/с Рассвет).

В Пролетарском территориальном округе подключено 23 здания образовательных организаций:

  • МБОУ ЦО № 21 (СОШ № 21),
  • МБОУ ЦО № 22 (Лицей № 3, СОШ № 23 (2 здания), д/с № 10),
  • МБОУ ЦО № 25 (СОШ № 25),
  • МБОУ ЦО № 30 (д/с №№ 56,73, 102),
  • МБОУ ЦО № 33 (СОШ № 64, д/с № № 118, 139),
  • МБОУ ЦО № 35 (СОШ № 22, д/с № 26),
  • МБОУ ЦО № 38 (СОШ № 60, д/с №№ 37, 131),
  • МАДОУ Д/С «Аленка», МБУДО «ЦДЮТиПВ» (Турист),
  • МБУДО № 54 (Медвенская СОШ, п. Торхово, д/с п. Молодежный, д/с п. Торхово).

Подключено 12 зданий с индивидуальным теплоснабжением:

  • МБОУ ЦО № 21 (д/с № 9),
  • МБОУ ЦО № 28 (СОШ № 17),
  • МБОУ ЦО № 48 (д/с Прилепы),
  • МБОУ ЦО № 51 (д/с Коптево, д/с Федоровка),
  • МБОУ ЦО № 53 (ООШ.Д. Ямны, д/с Петровский),
  • МБОУ ЦО № 55 (Хрущевская СОШ, д/с Хрущево),
  • Плехановская НОШ, МБУДО ЦДТ (п. Ленинский),
  • МБУДО «ЦППиСС» (Доверие).

Подробная информация по отопительному периоду 2017−2018 годов — по ссылке.

Сюжет: Отопительный сезон-2017
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:59 0
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