В алексинской школе дети «от голода собирают хлеб со столов»: следователи проведут проверку
Речь идет о предоставлении школьникам в столовой некачественного питания.
27 сентября в интернете появилась информация о том, что в одной из школ в Алексине учащиеся «от голода собирают хлеб со столов». Речь идет о предоставлении детям в школьной столовой некачественного питания.
По данному факту следователи СК РФ по Тульской области организовали доследственную проверку.
- В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за организацию питания в учебном заведении, - сообщает пресс-служба ведомства.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Другие статьи по темам
Место
Прочее