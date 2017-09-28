В алексинской школе дети «от голода собирают хлеб со столов»: следователи проведут проверку

27 сентября в интернете появилась информация о том, что в одной из школ в Алексине учащиеся «от голода собирают хлеб со столов». Речь идет о предоставлении детям в школьной столовой некачественного питания.

По данному факту следователи СК РФ по Тульской области организовали доследственную проверку.

- В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за организацию питания в учебном заведении, - сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.