В Туле начался отопительный сезон
Сегодня, 28 сентября, тепло начало поступать в жилые дома Тулы.
Отопительный сезон, как и планировалось, начался 28 сентября. Накануне, 27 сентября, тепло пришло в объекты социальной сферы.
Подача тепла в жилые дома производится в течение пяти дней с начала отопительного сезона. Еще десять дней дается на регулировку отопительных систем жилых домов.
Напоминаем, что в городе работают горячие линии по вопросам начала отопительного сезона.
|
№ п/п
|
Территориальный округ
|
Номера телефонов
|
Время работы
|
1
|
Центральный округ
|
(4872) 36-30-92
|
с 8.00 до 20.00
|
2
|
Зареченский округ
|
(4872) 47-16-68
|
с 8.00 до 20.00
|
3
|
Привокзальный округ
|
(4872) 24-71-74
|
с 8.00 до 20.00
|
4
|
Пролетарский округ
|
(4872) 41-06-49
(4872) 41-73-40
|
с 8.00 до 20.00
|
5
|
Советский округ
|
(4872) 30-18-84, 30-17-11
|
с 8.00 до 20.00
|
6.
|
Управление по городскому хозяйству администрации Тулы
|
+7-919-081-23-09
|
с 8.00 до 20.00
|
7.
|
Единая дежурно-диспетчерская служба Тулы
|
1391, (4872) 47-20-34, 47-20-37
|
круглосуточно
|
8.
|
АДДС ЗАО «Тулатеплосеть»
|
(4872) 42-59-21, 42-53-23
|
круглосуточно
|
9.
|
ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы»
|
(4872) 56-54-54
|
круглосуточно
|
10.
|
Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал»
|
(4872) 42-53-26, 42-53-34
|
круглосуточно
Также работа горячих линий организована в каждой управляющей компании.