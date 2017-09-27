Фото cityduma.tula.ru
Депутаты гордумы уточнили бюджет Тулы на 2017 год
На заседании Тульской городской Думы парламентарии внесли поправки в бюджет города.
27 сентября в здании правительства региона прошло заседание Тульской городской Думы. Депутаты утвердили изменения в бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Согласно принятому документу, доходы городской казны в 2017 году составят 13 млрд 770,9 млн рублей. Внесение поправок связано с получением из областной казны субсидий:
- на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году — 9,1 млн рублей,
- на реализацию программы «Народный бюджет» — 867 500 рублей,
- на обеспечение жильем молодых семей в рамках программы на 2014−2021 годы — 283 100 рублей,
- на ремонт автодорог — 1,2 млн рублей,
- на ремонт коллектора на улице Чапаева из резервного фонда Тульской области потрачено 11,7 млн рублей.
Помимо этого 150 млн рублей из бюджета региона получил областной центр на реализацию проекта «Тульская набережная».
В общей сложности расходы Тулы на 2017 год увеличены на 276,6 млн рублей и составят 14 млрд 873 млн 286,3 тыс. рублей.
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