Депутаты гордумы уточнили бюджет Тулы на 2017 год

Фото cityduma.tula.ru

На заседании Тульской городской Думы парламентарии внесли поправки в бюджет города.

27 сентября в здании правительства региона прошло заседание Тульской городской Думы. Депутаты утвердили изменения в бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Согласно принятому документу, доходы городской казны в 2017 году составят 13 млрд 770,9 млн рублей. Внесение поправок связано с получением из областной казны субсидий:

на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году — 9,1 млн рублей,

на реализацию программы «Народный бюджет» — 867 500 рублей,

на обеспечение жильем молодых семей в рамках программы на 2014−2021 годы — 283 100 рублей,

на ремонт автодорог — 1,2 млн рублей,

на ремонт коллектора на улице Чапаева из резервного фонда Тульской области потрачено 11,7 млн рублей.

Помимо этого 150 млн рублей из бюджета региона получил областной центр на реализацию проекта «Тульская набережная».

В общей сложности расходы Тулы на 2017 год увеличены на 276,6 млн рублей и составят 14 млрд 873 млн 286,3 тыс. рублей.