Экспозицию для музея Станкостроения в Туле подготовят студенты ТулГУ

Эксперты тульского вуза примут участие в научном исследовании и составлении экспозиции первого в России Музея Станкостроения, который будет открыт в самом центре Тулы осенью этого года на территории кластера «Октава».

Это первый уникальный комплексный проект развития за пределами Москвы, который включает в себя создание территории досуга и развлечений, а также объектов, направленных на повышение уровня образования молодежи и квалификации рабочих специальностей.

– Для Музея Станкостроения очень важно, чтобы в его экспозиции присутствовали в том числе и станки с Тульских заводов. Именно их ТулГУ и помогает собрать в очень короткие сроки. Всего в музее будет представлено три экспоната-станка с Тульских заводов, — добавляет Катя Бочавар, художник, куратор, экспозиционер.

Эксперты ТулГУ подберут девять станков, которые использовались в прошлом или используются сейчас на традиционных промышленных производствах региона — оружейном, машиностроительном и других.

В перспективе часть из них будет включена в экспозицию музея станкостроения. На данный момент исследованы и описаны уже пять таких станков. До середины сентября информация о других четырех станках также будет передана в музей.

Музей Станкостроения, который скоро будет открыт в Туле, — это музей техники и человека, рассказывающий историю государства и мира через историю станкостроения. Он станет образцом музея нового типа, основываясь на принципе постоянной актуализации контента с помощью научной работы, партнерских проектов, вовлечения зрителей, современных мультимедийных проектов и технологий.

Весной следующего года в музее завершится комплектование постоянной экспозиции, а также стартуют партнерские программы с другими ведущими образовательными, культурными и промышленными институциями.

Музей Станкостроения является частью масштабного социокультурного проекта по созданию творческого индустриального кластера «Октава», который будет открыт на базе одноименного культового завода. Кластер запустится осенью 2017 года и будет включать в себя не только музей, но и Высшую техническую школу, комфортное городское пространство для досуга и отдыха, арт и образовательное направления. Совместный проект Госкорпорации Ростех и частного инвестора Михаила Шелкова реализуется при активной поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина и правительства региона.