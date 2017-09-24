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Тулячка не прошла в лётное училище: «Был жуткий ажиотаж!»

Тулячка не прошла в лётное училище: «Был жуткий ажиотаж!»

Алина Кравченко не смогла поступить в Краснодарское высшее военное авиационное училище. Но она не отчаивается.

19-летняя Алина Кравченко была единственной представительницей Тулы в первом наборе девушек, которых будут обучать профессии пилотов авиации.

Конкуренция была жесткой: 15 человек на место. Всего мест было 15.

К сожалению, поступить Алине не удалось. Как рассказала Myslo Илона, мама Алины, «слишком большой был ажиотаж. Мы не прошли, наверное, много генеральских внучек приехали!»

Алина не прошла, но девушка не опускает рук: будет готовиться серьезнее и попробует поступить в следующем году.

Напомним, в этом году Краснодарское высшее военное авиационное училище впервые в истории российской армии набрало девушек, которых будут обучать профессии пилотов авиации.

сегодня, в 18:05 +1
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