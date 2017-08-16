Как будет выглядеть музей станкостроения в Туле?

Структуру музея можно сравнить с тремя состояниями воды: твердым, жидким и газообразным.

В России появится первый музей станкостроения. Он будет создан в самом центре Тулы на территории творческого индустриального кластера «Октава». В создании утвержденной концепции музея приняли участие комиссар Уральской индустриальной биеннале Алиса Прудникова и художник, куратор, экспозиционер Катя Бочавар.

Экспозиция музея предполагает сочетание традиционных экспонатов с новыми технологиями: проекциями, аудиоконтентом, интерактивными дисплеями, что формирует абсолютно новые форматы музейной и научной работы с аудиторией в техническом музее.

При разработке концепции команда музея опиралась на опыт ведущих технических музеев мира.

Являясь неотъемлемой частью творческого индустриального кластера «Октава», созданном на базе легендарного одноименного завода, он будет точкой притяжения для жителей Тулы и создаст новый тип городского досуга. Более того, в перспективе он станет неотъемлемой частью локальных и международных туристических маршрутов.

Музей станкостроения имеет сложную структуру, которую можно сравнить с тремя состояниями воды: твердым, жидким и газообразным.

Взаимодействие трех уровней позволит эффективно работать с различными сегментами аудитории и развивать уникальность проекта.

«Твердый музей» включает в себя не только основную экспозицию, но и общественные пространства: музейный лекторий, помещения для проведения научно-исследовательской работы и др.

«Жидкий музей» предполагает переработку информации в инсталляции, погружающие гостей в определенную атмосферу, связывающие между собой экспонаты музея в единую тотальную инсталляцию, экспонируемую в режиме «виртуального шоу».

«Газообразный музей» призван виртуально дополнить реальный музей: популяризировать знания о предметах экспонирования в digital, тем самым раздвигая физические стены музея.

К весне 2018 года в музее завершится комплектование постоянной экспозиции. Музей будет максимально приспособлен для комфортного пребывания в нем людей с ограниченными физическими возможностями.