Полиция и Росгвардия прокомментировали причины массовой эвакуации в Туле

Фото Дмитрия Дзюбина.

В УМВД по Тульской области прокомментировали причины массовой эвакуации в Туле:

– Поступили сообщения о минировании зданий на территории г. Тулы. Правоохранительными органами проведены необходимые проверочные мероприятия. Ничего опасного не обнаружено. В настоящее время устанавливаются лица, сделавшие эти сообщения.

Управление Росгвардии по Тульской области:

– Наши специалисты — сотрудники Росгвардии — выезжают на все вызовы, но ни на одном из объектов угроза заминирования не подтвердилась.

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