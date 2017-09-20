Фото Дмитрия Дзюбина.
Полиция и Росгвардия прокомментировали причины массовой эвакуации в Туле
Правоохранители провели все необходимые проверочные мероприятия.
В УМВД по Тульской области прокомментировали причины массовой эвакуации в Туле:
– Поступили сообщения о минировании зданий на территории г. Тулы. Правоохранительными органами проведены необходимые проверочные мероприятия. Ничего опасного не обнаружено. В настоящее время устанавливаются лица, сделавшие эти сообщения.
Управление Росгвардии по Тульской области:
– Наши специалисты — сотрудники Росгвардии — выезжают на все вызовы, но ни на одном из объектов угроза заминирования не подтвердилась.
Подробности о ситуации в Туле читайте в нашем сюжете здесь.
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