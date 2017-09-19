Сегодня в Туле ограничат движение на улицах Демидовской и Гоголевской

Ограничения связаны с праздничными мероприятиями по случаю Дня оружейника.

Сегодня в Туле отмечается День оружейника.

В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в течение дня будет запрещена остановка и стоянка, а также ограничено движение всех видов транспортных средств:

- с 8.00 до 22.00 в Оружейном переулке на участке от ул. Демидовской до ул. Октябрьской;

- с 8.00 до 16.00 по ул. Гоголевской на участке от проспекта Ленина до ул. Тургеневской.