новости
новости
Регистрация
Сегодня в Туле ограничат движение на улицах Демидовской и Гоголевской

Сегодня в Туле ограничат движение на улицах Демидовской и Гоголевской

Ограничения связаны с праздничными мероприятиями по случаю Дня оружейника.

Сегодня в Туле отмечается День оружейника.
 
В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в течение дня будет запрещена остановка и стоянка, а также ограничено движение всех видов транспортных средств:
 
- с 8.00 до 22.00 в Оружейном переулке на участке от ул. Демидовской до ул. Октябрьской;
 
- с 8.00 до 16.00 по ул. Гоголевской на участке от проспекта Ленина до ул. Тургеневской.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:10 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
ограничение движенияпробки в ТулеДень оружейника

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

МЧС предупреждает туляков о сильном ветре
МЧС предупреждает туляков о сильном ветре
В Туле выбрали самого быстрого малыша
В Туле выбрали самого быстрого малыша
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.