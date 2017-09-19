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МЧС предупреждает туляков о сильном ветре

МЧС предупреждает туляков о сильном ветре

В регионе ожидается усиление усиление ветра.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня, 19 сентября, в ближайшие 1−3 часа в регионе местами ожидается усиление юго-западного ветра 13−18 м/с. Такая погода сохранится до конца дня.

В Тульской области объявлен желтый уровень опасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта и усилении ветра:

Безопасные места. Безопаснее всего во время грозы находиться в помещении с громоотводом. Если гроза застала вас в городе, спрячьтесь в магазин, подъезд или, на крайний случай, переждите грозу под навесом у стен зданий. Прячась под деревьями, не забывайте о том, что молния чаще всего попадает в самые высокие из них.

В помещении следует держаться подальше от окон, электроприборов, а также труб и другой металлической сантехники. Отключите внешние антенны и выключите из розетки радиоприёмники и телевизоры. Не забывайте: во время грозы недопустимо пользоваться электроприборами и сотовым телефоном.

Остерегайтесь опасных предметов. Нужно помнить, что удар молнии опасен не только тогда, когда молния бьёт непосредственно в человека, но и в предметы, находящиеся рядом. Поэтому не стоит прикасаться ко всему мокрому, железному, электрическому, потому что в такие вещи молния бьёт чаще всего. Опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону. Лучше всего во время грозы мобильные телефоны выключить.

При сильном ветре. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:11 +1
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