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В Туле выбрали самого быстрого малыша
Фото предоставлено организаторами.

В Туле выбрали самого быстрого малыша

В нашем городе прошел чемпионат ползунков.

17 сентября в Туле прошел чемпионат ползунков. Семейный праздник собрал около тысячи туляков: юных спортсменов, болельщиков и гостей.

250 малышей в четырех возрастных категориях соревновались в скорости ползания или бега.

24 секунды — рекорд скорости ползания на дистанции в 10 метров принадлежит Анне Назаренко. В семейном заползе Вероника Галькова верхом на папе добралась до финиша за рекордные 2,79 секунд.

Победители чемпионата получили медали, кубки и подарки из рук Олимпийской чемпионки и многодетной мамы Ольги Слюсаревой.

Самым юным спортсменом соревнований стал Герман Капцов. На момент проведения чемпионата ему исполнилось 6 месяцев и 1 день.

Тулякам предстоит выбрать самую лучшую команду болельщиков народным голосованием. Фотоконкурс «Лучшая команда поддержки» стартует 22 сентября в официальной группе мероприятия.

 

Тульский этап чемпионата ползунков стал четвертым по счету во Всероссийском марафоне «Чемпионат ползунков — мировой рекорд в 2017». Аналогичные турниры «МамКомпания» уже провела в Нижнем Новгороде, Калуге, Рязани. В ноябре в Санкт-Петербурге пройдет завершающий этап. Всего за год в марафоне «Чемпионат ползунков — мировой рекорд в 2017» примут участие 1000 малышей.

Организаторы мероприятия: общественное движение «МамКомпания» при поддержке администрации Тулы и уполномоченного по правам ребенка Тульской области.

Следующий чемпионат в Туле пройдет осенью 2018 года.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:55 0
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