На Первом канале вышли «Непутевые заметки», снятые в Туле

Фото: Сергей Кокинский

17 сентября на Первом канале вышла телепередача «Непутевые заметки». Этот выпуск был посвящен Алтайскому краю и Туле. Известный журналист Дмитрий Крылов рассказал зрителям о красотах и исторических особенностях нашего города.

Ведущий приехал в оружейную столицу в День пряника. Дмитрий Крылов посетил Тульский кремль, музей оружия, Старую тульскую аптеку. Рассказал о памятниках «теще», Левше. И, конечно, зрители узнали интересные факты о самоварах и пряниках!