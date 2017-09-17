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На Первом канале вышли «Непутевые заметки», снятые в Туле
Фото: Сергей Кокинский

На Первом канале вышли «Непутевые заметки», снятые в Туле

Дмитрий Крылов рассказал зрителям о красотах и исторических особенностях нашего города.

17 сентября на Первом канале вышла телепередача «Непутевые заметки». Этот выпуск был посвящен Алтайскому краю и Туле. Известный журналист Дмитрий Крылов рассказал зрителям о красотах и исторических особенностях нашего города.

Ведущий приехал в оружейную столицу в День пряника. Дмитрий Крылов посетил Тульский кремль, музей оружия, Старую тульскую аптеку. Рассказал о памятниках «теще», Левше. И, конечно, зрители узнали интересные факты о самоварах и пряниках!

 

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:47 +3
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