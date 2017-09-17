Тульский «Арсенал» пожелал здоровья травмированному игроку «Динамо»

Фото из архива Myslo.

«Арсенал» выразил поддержку нападающему «Динамо» Кириллу Панченко, который получил тяжелую травму в матче 10-го тура чемпионата России. Форвард бело-голубых повредил колено на 68-й минуте игры — его унесли на носилках после столкновения с хавбеком Игорем Шевченко.

У Панченко — повреждение передней крестообразной связки. Как сообщает пресс-служба «Динамо», в ближайшие дни Кириллу предстоит уточнение диагноза в итальянской клинике и операция. В этом году игрок не сможет сыграть за команду.

- Руководство ПФК «Арсенал», тренерский штаб и футболисты желают скорейшего восстановления нападающему сборной России и московского «Динамо» Кириллу Панченко, а также успешного прохождения реабилитационного периода, — сообщается в официальной группе ВКонтакте тульского клуба.