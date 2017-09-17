новости
новости
Регистрация
Тульский «Арсенал» пожелал здоровья травмированному игроку «Динамо»
Фото из архива Myslo.

Тульский «Арсенал» пожелал здоровья травмированному игроку «Динамо»

Кирилл Панченко получил повреждение передней крестообразной связки.

«Арсенал» выразил поддержку нападающему «Динамо» Кириллу Панченко, который получил тяжелую травму в матче 10-го тура чемпионата России. Форвард бело-голубых повредил колено на 68-й минуте игры — его унесли на носилках после столкновения с хавбеком Игорем Шевченко.

У Панченко — повреждение передней крестообразной связки. Как сообщает пресс-служба «Динамо», в ближайшие дни Кириллу предстоит уточнение диагноза в итальянской клинике и операция. В этом году игрок не сможет сыграть за команду.

- Руководство ПФК «Арсенал», тренерский штаб и футболисты желают скорейшего восстановления нападающему сборной России и московского «Динамо» Кириллу Панченко, а также успешного прохождения реабилитационного периода, — сообщается в официальной группе ВКонтакте тульского клуба.

Сюжет: Арсенал
Миодраг Божович об итогах игры с «Динамо»: «Победили за счёт борьбы и удачи»
Спорт
Миодраг Божович об итогах игры с «Динамо»: «Победили за счёт борьбы и удачи»
15 сентября, в 21:48, 10 1335 1
«Арсенал» обыграл «Динамо» на своем поле: 1:0
Спорт
«Арсенал» обыграл «Динамо» на своем поле: 1:0
15 сентября, в 21:24, 85 6211 7
Футболисты «Динамо» перед матчем с «Арсеналом» прогулялись по Тульскому кремлю
Спорт
Футболисты «Динамо» перед матчем с «Арсеналом» прогулялись по Тульскому кремлю
15 сентября, в 15:07, 38 1929 4
Матч «Арсенал» – «Динамо» рассудит арбитр из Нижнего Новгорода
Спорт
Матч «Арсенал» – «Динамо» рассудит арбитр из Нижнего Новгорода
12 сентября, в 15:21, 52 682 5
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:43 +2
Другие статьи по темам
Люди
Кирилл Панченко
Место
Тула
Прочее
АрсеналДинамотравма

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Воспитанницы пансиона Минобороны РФ посетили Тульское суворовское училище
Воспитанницы пансиона Минобороны РФ посетили Тульское суворовское училище
На Первом канале вышли «Непутевые заметки», снятые в Туле
На Первом канале вышли «Непутевые заметки», снятые в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.