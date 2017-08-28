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Дмитрий Крылов снял в Тульской области очередные «Непутевые заметки»
Фото: Сергей Кокинский

Дмитрий Крылов снял в Тульской области очередные «Непутевые заметки»

Известный тележурналист снял серию программ о нашем регионе.

В новом сезоне на Первом канале  выйдет серия программ, рассказывающих о Тульской области. В нашем регионе побывала съемочная группа программы о путешествиях «Непутевые заметки».

В объектив самого известного путешественника России Дмитрия Крылова попали музей-заповедник «Куликово поле», усадьба «Поленово», усадьба Байбаковых в Епифани, музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново», музей-усадьба «Ясная Поляна», Богородицк, музей оружия и Тульский кремль.  

В своей фирменной манере – легко и слегка иронично – Дмитрий Крылов расскажет зрителям о красотах и исторических особенностях Тульской области уже в октябре 2017 года.

Отдельный выпуск «Непутевых заметок» будет посвящен Дню пряника, прошедшему в начале августа в Тульском кремле. Программа выйдет в эфир 17 сентября.

 

Телепрограмма о путешествиях «Непутёвые заметки» выходит в эфире Первого канала с 1996 года. Автор и ведущий программы Дмитрий Крылов в каждом выпуске делится со зрителями своими впечатлениями и ощущениями от разных городов и стран, в которых ему удалось побывать и снять все самое интересное, необычное и полезное.

Галерея
В Туле прошли съемки серии программ "Непутевые заметки", Фото: 1
В Туле прошли съемки серии программ "Непутевые заметки", Фото: 2
В Туле прошли съемки серии программ "Непутевые заметки", Фото: 3
В Туле прошли съемки серии программ "Непутевые заметки", Фото: 4
В Туле прошли съемки серии программ "Непутевые заметки", Фото: 5
В Туле прошли съемки серии программ "Непутевые заметки", Фото: 6
В Туле прошли съемки серии программ "Непутевые заметки", Фото: 7
В Туле прошли съемки серии программ "Непутевые заметки", Фото: 8
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:54 +13
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