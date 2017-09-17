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В Туле более тысячи ребят приняли участие в Параде российского студенчества
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле более тысячи ребят приняли участие в Параде российского студенчества

Такое мероприятие в нашем городе прошло впервые.

16 сентября в Туле впервые прошел Парад российского студенчества. В нем приняли участие более тысячи человек из десяти высших и средних профессиональных учебных заведений региона.

Первокурсники прошли от четвертого корпуса Тульского государственного педагогического университета до Могилевского сквера, где их торжественно посвятили в российские студенты. Клятву первокурсника произнесли более 600 ребят.

Министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева зачитала поздравительный адрес Губернатора Алексея Дюмина. В частности, в нём говорится:

«Замечательно, что этот парад объединяет тысячи студентов высших и средних профессиональных учреждений образования в нашей стране. Он стал по-настоящему доброй традицией для всех, кого в этот день принимают в большую студенческую семью.

Важно, чтобы посвящение в студенты прошло для наших первокурсников в тёплой дружеской обстановке, помогло им обрести новых друзей. Тульская область всегда гордилась и гордится своей талантливой и целеустремлённой молодёжью.

Пусть сегодняшний день и все последующее обучение будут для вас интересным и полезным. Будьте инициативными и упорными, получайте знания и практические навыки, которые обязательно пригодятся вам в дальнейшей жизни.

Я желаю всем вам новых позитивных впечатлений, успеха и удачи на пути к поставленным целям».

Для ребят была подготовлена насыщенная программа: спортивные соревнования, интерактивные площадки и концерт студенческих творческих коллективов.

 

Всероссийская акция «Парад российского студенчества» прошла более чем в 30 крупных городах страны. Это самое грандиозное посвящение в студенты и в России, и во всем мире.

В Туле парад организован ТГПУ им. Л. Н. Толстого при поддержке Министерства образования и науки РФ.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:12 −1
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