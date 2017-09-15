В Тульской области более трех тысяч человек остаются без света

15 сентября по состоянию на 16.00 из-за шквалистого ветра без электроснабжения в Тульской области находятся:

Щёкинский район — 591 дом, более 2400 человек;

Ясногорский район — 134 дома, более 500 человек;

Киреевский район — 269 домов, более 600 человек;

Богородицкий район — 19 домов, более 240 человек;

ГО Тула — 162 дома, более 170 человек.

На месте работают оперативно-выездные бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.

Работы на всех участках поврежденных линий электропередачи будут вестись до полного восстановления энергоснабжения потребителей. В случае необходимости могут быть использованы 124 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 6,6 МВт. Об этом сообщают в пресс-службе «Тулэнерго».