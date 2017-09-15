В Тульской области более трех тысяч человек остаются без света
Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.
15 сентября по состоянию на 16.00 из-за шквалистого ветра без электроснабжения в Тульской области находятся:
- Щёкинский район — 591 дом, более 2400 человек;
- Ясногорский район — 134 дома, более 500 человек;
- Киреевский район — 269 домов, более 600 человек;
- Богородицкий район — 19 домов, более 240 человек;
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ГО Тула— 162 дома, более 170 человек.
На месте работают оперативно-выездные бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов.
Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.
Работы на всех участках поврежденных линий электропередачи будут вестись до полного восстановления энергоснабжения потребителей. В случае необходимости могут быть использованы 124 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 6,6 МВт. Об этом сообщают в пресс-службе «Тулэнерго».
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