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Малаховская администрация объявляет конкурс на лучший эскиз памятника мотоциклистам
На этом месте появится памятник.

Малаховская администрация объявляет конкурс на лучший эскиз памятника мотоциклистам

Победитель получит 50 тысяч рублей.

В конце августа администрация сельского поселения Малаховское Заокского района заключила соглашение с межрегиональной общественной организацией «Русские мотоциклисты» и благотворительным фондом «РусПомощь» о реализации совместного проекта — создания памятника погибшим мотоциклистам на трассе М-2 «Крым», чуть южнее границы Тульской и Московской областей.

За три недели администрация разработала положение о конкурсе на лучший эскиз памятника, которое опубликовала на своей страничке соцсети ВКонтакте.

Призовой фонд конкурса — 50 тысяч рублей. Его получит автор эскиза, который жюри признает лучшим.

В конкурсную комиссию, которая будет оценивать работы участников, вошли представители «Русских мотоциклистов», «РусПомощи», а также администрации МО Малаховское.

Работы принимаются с 15 сентября до 15 декабря. Итоги будут подведены в январе 2018 года.

- Оценивая присылаемые работы, мы будем привлекать в качестве экспертов профессиональных художников, скульпторов, архитекторов, это предусмотрено положением о конкурсе, — говорит глава малаховской администрации Алексей Шаповалов. — Тульская область всегда славилась своими талантами, поэтому я уверен, что все присылаемые эскизы будут выполнены на высоком уровне. Ну, а пока мы ставим на кадастровый учет земельный участок, на котором будет расположен памятник, работаем над документальным оформлением подведения коммуникаций и проводим другие необходимые работы.

сегодня, в 16:46 0
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