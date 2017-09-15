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В Туле пройдет ярмарка тульских производителей

В Туле пройдет ярмарка тульских производителей

Мероприятие организовано при поддержке администрации города.

22, 23 и 24 сентября с 11.00 до 19.00 в Туле в большом атриуме ТРЦ «Макси» (ул. Пролетарская, 2) состоится ярмарка тульских производителей.

В ней примут участие более 50 предприятий, которые представят тульскую продукцию. Среди них: поставщики и производители мясных, колбасных, кондитерских и хлебобулочных изделий, а также молочных и кисломолочных продуктов. Кроме того, будут представлены местные овощи и фрукты, пасечники привезут мед.

В ходе ярмарки будут проводиться дегустации.

В течение всех ярмарочных дней будет организована развлекательная программа, где выступят творческие коллективы. Также пройдут викторины и розыгрыши подарков от тульских производителей. Одним из призов станет живой кролик.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:08 +2
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