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На площади Ленина в Туле прошел праздник «Безопасный город»
Фото: tula.ru

На площади Ленина в Туле прошел праздник «Безопасный город»

Акция для детей и подростков была посвящена безопасности в различных жизненных ситуациях.

Сегодня, 12 сентября, на площади Ленина в Туле прошел праздник «Безопасный город». В нем приняли участие ученики тульских школ и воспитанники Суворовского военного училища. По словам организаторов, это мероприятие направлено на военно-патриотическое воспитание и профилактику ДТП с участием детей и подростков.

В акции приняли участие РЖД, городская служба спасения, «Тулгорэлектротранс», «Тулэнерго», Региональное отделение ДОСААФ России Тульской области.

На стенде каждой организации ребят обучали профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций в быту, правилам оказания первой медицинской помощи, рассказали о профилактике дорожного травматизма. Ребята узнали о том, как работают специалисты МЧС, скорой помощи и других экстренных служб.

Была организована конкурсная площадка МКП «Тулгорэлектротранс». Региональное отделение ДОСААФ России провело мастер-класс по сборке-разборке макета автомата АК-74.

Всем участникам праздника вручили почетные грамоты и сувениры.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:55 +1
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