Туляки смогут рассказать о нарушениях земельного законодательства
14 сентября будет работать горячая линия Росреестра.
14 сентября Управление Росреестра по Тульской области проведет горячую линию по вопросам в сфере государственного земельного надзора, о нарушениях земельного законодательства и ответственности за их совершение.
Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (4872) 34-44-75.
На вопросы будет отвечать начальник отдела государственного земельного надзора Виктория Ивановна Ишутина.
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