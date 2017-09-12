Туляки смогут рассказать о нарушениях земельного законодательства

14 сентября Управление Росреестра по Тульской области проведет горячую линию по вопросам в сфере государственного земельного надзора, о нарушениях земельного законодательства и ответственности за их совершение.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (4872) 34-44-75.

На вопросы будет отвечать начальник отдела государственного земельного надзора Виктория Ивановна Ишутина.