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Туляки смогут рассказать о нарушениях земельного законодательства

Туляки смогут рассказать о нарушениях земельного законодательства

14 сентября будет работать горячая линия Росреестра.

14 сентября Управление Росреестра по Тульской области проведет горячую линию по вопросам в сфере государственного земельного надзора, о нарушениях земельного законодательства и ответственности за их совершение.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (4872) 34-44-75.

На вопросы будет отвечать начальник отдела государственного земельного надзора Виктория Ивановна Ишутина.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:28 0
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