Сотрудники тульского УГИБДД в День города провели праздник для школьников

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В День города, в детском парке Пролетарского района сотрудники тульского Управления Госавтоинспекции устроили для детей и их родителей настоящий тематический праздник по Правилам дорожного движения «Безопасная дорога в школу».

На интерактивной площадке гости мероприятия смогли освежить свои знания по безопасному поведению на дороге, принять участие в конкурсах и викторинах по ПДД. Ребята с интересом разгадывали ребусы, отгадывали загадки и отвечали на вопросы инспекторов.

Сотрудники ГИБДД разбирали с детьми реальные дорожные ситуации – скрытые опасности, в которые могут попасть учащиеся по пути в школу. Вместе с инспекторами юные туляки анализировали дорожные ловушки и решали практические задачи на знание ПДД.

Школьники получили памятные подарки от Госавтоинспекции Тульской области, а также смогли ознакомиться с оборудованием патрульного автомобиля и сделать фото на память.

Родители тоже не остались без внимания – полицейские вручили им памятки по использованию детских удерживающих устройств и светоотражателей, а также записные книжки с краткой информацией по ПДД.