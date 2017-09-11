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Туляк заразил семилетнюю дочь своей сожительницы венерической болезнью

Туляк заразил семилетнюю дочь своей сожительницы венерической болезнью

Сейчас ребёнок находится в безопасности. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.

В отношении одного из жителей Тульской области возбуждено уголовное дело. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области Наталия Зыкова. Мужчина подозревается во вступлении в половую связь с семилетней дочерью своей сожительницы. Сейчас туляк находится под арестом.

Не исключено, что в скором времени у правоохранителей могут появиться вопросы и к матери девочки, которая воспитывает ещё двоих детей. Наталия Зыкова поручила провести проверку по использованию материнского капитала – у женщины нет ни денег, ни жилья. Детский омбудсмен полагает, что тулячка могла каким-то образом обналичить сертификат.

Сама мать девочки утверждает, что не знала о насилии сожителя над ребенком, хотя, по словам Наталии Зыковой, она наравне с мужчиной вела асоциальный образ жизни и скрывала его местонахождение от органов, когда тот находился в розыске.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:00 +1
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