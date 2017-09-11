В Одоевском районе прокуратура нашла бесхозные детские площадки
Правоохранители обязали местных чиновников взять объекты на баланс.
Прокуратурой Одоевского района проведена проверка исполнения требований законодательства по использованию муниципального имущества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки установлено, что на территории муниципального образования Южно-Одоевское Одоевского района, в пяти сельских поселениях находятся детские площадки, которые расположены на муниципальном земельном участке общего пользования и не имеют собственника.
На баланс имущества администрации муниципального образования Южно-Одоевское данные детские игровые площадки не поставлены, в Реестр муниципального имущества не включены. Из-за этого могут возникнуть трудности с обслуживанием и ремонтом объектов. Кроме того, при отсутствии хозяина за безопасность конструкций никто ответственности не несёт.
По фату выявленных нарушений главам администраций муниципальных образований внесены представления – детские площадки должны быть поставлены на баланс.