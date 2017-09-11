В Одоевском районе прокуратура нашла бесхозные детские площадки

Прокуратурой Одоевского района проведена проверка исполнения требований законодательства по использованию муниципального имущества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки установлено, что на территории муниципального образования Южно-Одоевское Одоевского района, в пяти сельских поселениях находятся детские площадки, которые расположены на муниципальном земельном участке общего пользования и не имеют собственника.

На баланс имущества администрации муниципального образования Южно-Одоевское данные детские игровые площадки не поставлены, в Реестр муниципального имущества не включены. Из-за этого могут возникнуть трудности с обслуживанием и ремонтом объектов. Кроме того, при отсутствии хозяина за безопасность конструкций никто ответственности не несёт.

По фату выявленных нарушений главам администраций муниципальных образований внесены представления – детские площадки должны быть поставлены на баланс.