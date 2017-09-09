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Владимир Путин поздравил жителей Тульской области с двумя юбилеями

Владимир Путин поздравил жителей Тульской области с двумя юбилеями

Глава государства отметил вклад нашего региона в развитие России и обороноспособности страны.

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Тульской области с праздниками. Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

– Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательными датами – 240-й годовщиной образования Тульской губернии и 80-летием Тульской области.

Родина выдающихся писателей, художников, музыкантов, искусных мастеров-оружейников и бесстрашных воинов – древняя тульская земля внесла поистине уникальный вклад в становление и развитие российской государственности, в укрепление обороноспособности страны.

Сегодня область обладает серьёзным промышленным, аграрным потенциалом. Здесь любят и умеют трудиться, бережно хранят традиции и обычаи предков, их богатое историческое, культурное, духовное наследие. Искренне заботятся о благополучии и процветании края.

Уверен, что жители региона и впредь будут работать творчески, как говорится «на совесть», достойно решать ключевые задачи, стоящие перед Россией.

Желаю вам успехов и всего самого доброго.

Сюжет: День города-2017
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