8 и 9 сентября в Туле ограничат движение транспорта
Ограничения связаны с проведением праздничных мероприятий на День города.
Запрет остановки и стоянки всех видов транспортных средств:
9 СЕНТЯБРЯ
С 00.00 до 22.00 следующего дня, 10 сентября, по улице Менделеевской (на участке от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской; на площади Ленина).
С 00.00 до 23.00:
- по улице Советской на участке от улицы Тургеневской до улицы Ф. Энгельса;
- по улице Ф. Энгельса на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади;
- на Крестовоздвиженской площади,
- по улице Металлистов,
- по улице Союзной,
- в Денисовском переулке,
- по улице Революции на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади,
- по улице Никитской на участке от улицы Дзержинского до реки Упы,
- по улице Розы Люксембург, на съездах на набережную реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона),
- на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона).
С 00.00 до 15.00 на участке от улицы Советской до улицы Агеева по проспекту Ленина.
С 00.00 до 12.30:
- по улице Советской на участке от улицы Тургеневской до улицы Ф. Энгельса,
- по улице Ф. Энгельса на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади,
- по улице Революции на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади,
- на Крестовоздвиженской площади,
- по улице Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской,
- по улице Тургеневской на участке от улицы Менделеевской до улицы Советской.
Ограничение движения всего транспорта кроме общественного:
9 и 10 сентября с 9.00 до 13.00 по улице Советской на участке от улицы Тургеневской до улицы Ф. Энгельса.
Ограничение движения всех транспортных средств:
С 00.00 до 22.00 следующего дня, 10 сентября, по улице Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской;
С 8.00 до 22.00:
- на Крестовоздвиженской площади,
- по улице Металлистов,
- по улице Союзной,
- в Денисовском переулке,
- по улице Революции на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади,
- по улице Ф. Энгельса на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади;
С 6.00 до 23.00:
- по улице Никитской на участке от улицы Дзержинского до реки Упы,
- по улице Розы Люксембург, на съездах на набережную реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона),
- на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона);
С 8.00 до 15.00 – по проспекту Ленина (на участке от улицы Советской до улицы Агеева);
С 21.00 до 22.30:
- по улице Пролетарской на участке от улицы К. Маркса до Чулковского моста и п/п,
- по Чулковскому мосту и п/п,
- по улице Советской на участке от Чулковского моста и п/п до улицы Дзержинского;
С 11.00 до 13.00:
- по улице Ф. Энгельса на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади,
- по улице Революции на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади,
- на Крестовоздвиженской площади,
- по улице Металлистов,
- в Денисовском переулке,
- по улице Союзной,
- по улице Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской,
- по улице Тургеневской на участке от улицы Менделеевской до улицы Советской.