Официальные лица Тулы и области поздравили жителей с Днем города

– Многие поколения туляков создавали историю города, защищали от врага, строили заводы, восстанавливали разрушенное войной хозяйство, воспитывали детей, множили честь и славу региона. И сейчас туляки делают всё, чтобы гордиться своим городом.

От всей души желаю процветания нашей родной Туле, стабильной и результативной работы предприятиям, всем тулякам – благополучия, здоровья, удачи и счастья! С праздником!