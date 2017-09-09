Официальные лица Тулы и области поздравили жителей с Днем города
В этом году городу-герою Туле исполняется 871 год.
В этом году городу- герою Туле исполняется 871 год. Праздник отмечен юбилейными датами – это 240 лет Тульской губернии и 80 лет со дня образования Тульской области.
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области:
Алексей Дюмин
– Уважаемые туляки и жители Тульской области! Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем города-героя Тулы и Тульской области! В этом году у нас особенный праздник. Мы отмечаем не только 871-ю годовщину основания оружейной столицы. Ровно 240 лет назад была образована Тульская губерния, 80 лет назад – Тульская область. Эти даты обозначают важнейшие вехи в развитии нашего края. Сегодня, как и столетия назад, тульская земля остается надежной опорой государства, ее щитом и арсеналом. Наши предприятия продолжают вносить большой вклад в укрепление обороноспособности России. Мы активно развиваем сельское хозяйство, культуру, образование, спорт и многие другие сферы жизни нашего края. В каждом достижении региона – огромная заслуга каждого жителя. Вы не только трудитесь на своих рабочих местах для благополучия Тульской области, но и участвуете в общественной жизни. Бережно относитесь к традициям и культурно-историческому наследию предков. Твердо убежден, что совместные усилия всех, кто искренне любит тульский край, будут и впредь помогать ему развиваться и крепнуть. Желаю вам здоровья, мира, счастья и благополучия!
Сергей Харитонов, председатель Тульской областной Думы:
Сергей Харитонов
– Уважаемые земляки! От имени депутатов областной Думы сердечно поздравляю вас с Днем Тульской области и Днем города Тулы! Это праздник всех, кто живет и трудится на этой земле, всех, кто свое настоящее и будущее связывает с тульским краем. Нам доверено хранить и приумножать великое наследие предков, лучшие традиции оружейников и пряничников, машиностроителей, металлургов и химиков, деятелей культуры и искусства, медиков, педагогов, спортсменов. Прошлое нашей малой родины не осталось позади, оно живет в названиях улиц, предприятий, учебных заведений, а самое главное – в памяти и сердцах людей. И сегодня наш регион обладает большим потенциалом развития, в основе которого – мастерство туляков, их искренняя любовь к родному краю. От всей души желаю всем жителям области новых успехов в труде, крепкого здоровья, счастья, оптимизма, всего самого доброго!
Мэр Тулы Юрий Цкипури и глава администрации Евгений Авилов:
Юрий Цкипури
– Дорогие туляки! В этом году наш любимый город-герой Тула отмечает 871 год со дня основания. Область празднует 240-летие губернии и 80 лет образования Тульской области. Сегодня Тула – один из самых динамично развивающихся городов в ЦФО. Последние пять лет оружейная столица неизменно занимает лидирующие позиции в рейтингах городов – областных центров ЦФО по основным показателям социально-экономического развития.
Евгений Авилов
– Мы гордимся нашей историей и культурой, достижениями в экономике и науке, искусстве и спорте. Но главным богатством тульской земли остаются люди, которые здесь живут. Значительные ресурсы вкладываются в развитие городской инфраструктуры: ведется ремонт дорог, благоустройство дворовых территорий и мест отдыха горожан, строятся спортивные объекты и детские сады. Благодаря поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина в Туле запущены такие масштабные проекты, как строительство второй очереди Восточного обвода и благоустройство набережной реки Упы, вокруг которой будет создано единое историко-культурное пространство для туляков и гостей города. Желаем нашей любимой Туле дальнейшего процветания, а тулякам – здоровья, благополучия и успехов! С праздником!
Начальник Управления МВД России по Тульской области Сергей Галкин:
Сергей Галкин
– Многие поколения туляков создавали историю города, защищали от врага, строили заводы, восстанавливали разрушенное войной хозяйство, воспитывали детей, множили честь и славу региона. И сейчас туляки делают всё, чтобы гордиться своим городом.
От всей души желаю процветания нашей родной Туле, стабильной и результативной работы предприятиям, всем тулякам – благополучия, здоровья, удачи и счастья! С праздником!
Прокурор Тульской области Александр Козлов:
Александр Козлов
– Уважаемые туляки! С Днем Тульской области и города-героя Тулы! В 2017 году мы отмечаем знаменательные даты – 240 лет Тульской губернии и 80 лет со дня образования Тульской области. 13 октября 2017 г. исполнится 240 лет со дня создания прокуратуры Тульской области. Туляки во всех сферах внесли огромный вклад в развитие и укрепление Российского государства. Желаю всем здоровья, счастья, мира и благополучия!