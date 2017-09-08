В Тульской области больше 20,5 тысяч человек остались без воды

Сегодня в 14.35 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о частичном нарушении водоснабжения в Киреевске.

По предварительной информации произошло повреждение трубопровода диаметром 300 мм.

В результате без водоснабжения остались 1987 домов различной этажности с общим числом жителей 20589 человек. Сейчас на месте работают аварийно-восстановительные бригады.

Для уточнения обстановки и координации действий восстановительных работ в район происшествия прибыла оперативная группа Киреевского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области, сообщает пресс-служба ведомства.