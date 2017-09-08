В Тульской области больше 20,5 тысяч человек остались без воды
Коммунальная авария произошла в Киреевске.
Сегодня в 14.35 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о частичном нарушении водоснабжения в Киреевске.
По предварительной информации произошло повреждение трубопровода диаметром 300 мм.
В результате без водоснабжения остались 1987 домов различной этажности с общим числом жителей 20589 человек.
Сейчас на месте работают аварийно-восстановительные бригады.
Для уточнения обстановки и координации действий восстановительных работ в район происшествия прибыла оперативная группа Киреевского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области, сообщает пресс-служба ведомства.
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