Фото: mediacfo.ru, tula.ru
На выходных за порядком в Туле проследят дежурные
9 и 10 сентября в городе будут дежурить Максим Жуган и Дмитрий Ярцев.
В эту субботу, 9 сентября, за порядком в городе проследит начальник управления экономического развития администрации Тулы Максим Жуган.
Максим Жуган
В воскресенье, 10 сентября, дежурным в областной столице назначен заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству – начальник отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания администрации города Тулы Дмитрий Ярцев.
Дмитрий Ярцев
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 1391.
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