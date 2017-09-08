На выходных за порядком в Туле проследят дежурные

Фото: mediacfo.ru, tula.ru

9 и 10 сентября в городе будут дежурить Максим Жуган и Дмитрий Ярцев.

В эту субботу, 9 сентября, за порядком в городе проследит начальник управления экономического развития администрации Тулы Максим Жуган.

Максим Жуган

В воскресенье, 10 сентября, дежурным в областной столице назначен заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству – начальник отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания администрации города Тулы Дмитрий Ярцев.

Дмитрий Ярцев

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 1391.