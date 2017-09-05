В Щёкино пройдёт турнир по смешанным единоборствам «Русский щит»

В субботу, 9 сентября, в рамках Дня Тульской области, региональное отделение общероссийской организации по развитию смешанных единоборств «ОСЕ» и фонд развития спорта и воспитания молодежи «Возрождение» проведут традиционный турнир по смешанным единоборствам среди любителей и начинающих спортсменов «Русский щит».

Все поединки пройдут в формате одного боя. Турнир будет проходить на центральной площади Щёкино, торжественное открытие состоится в 18.00. Также в этот день пройдет награждение спортсменов и активных жителей, принимающих участие в спортивной жизни Щёкинского района. К участию приглашаются все любители смешанных единоборств. Тульским бойцам нужна ваша поддержка!