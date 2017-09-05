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В Щёкино пройдёт турнир по смешанным единоборствам «Русский щит»

В Щёкино пройдёт турнир по смешанным единоборствам «Русский щит»

Мероприятие состоится 9 сентября. К участию приглашаются все желающие.

В субботу, 9 сентября, в рамках Дня Тульской области, региональное отделение общероссийской организации по развитию смешанных единоборств «ОСЕ» и фонд развития спорта и воспитания молодежи «Возрождение» проведут традиционный турнир по смешанным единоборствам среди любителей и начинающих спортсменов «Русский щит».

Все поединки пройдут в формате одного боя. Турнир будет проходить на центральной площади Щёкино, торжественное открытие состоится в 18.00. Также в этот день пройдет награждение спортсменов и активных жителей, принимающих участие в спортивной жизни Щёкинского района. К участию приглашаются все любители смешанных единоборств. Тульским бойцам нужна ваша поддержка! 

Сюжет: День города-2017
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:25 +2
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