новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин поздравил молодежную сборную России по футболу с победой

Алексей Дюмин поздравил молодежную сборную России по футболу с победой

Молодежная сборная страны одержала победу над сборной Гибралтара со счетом 3:0.

5 сентября на Центральном стадионе города-героя Тулы прошел матч отборочного этапа Чемпионата Европы — 2019 U21 между молодежными сборными России и Гибралтара.

Молодежная сборная одержала победу со счетом 3:0.

С первой победой на отборочном этапе российских футболистов и тренерский штаб сборной поздравил Алексей Дюмин.

«Сегодня вы показали отличную игру. Три мяча в ворота Гибралтара — результат слаженных действий и уверенного настроя на победу. Поздравляю нашу команду с успехом!»

Губернатор пожелал игрокам и тренерскому штабу молодежной сборной России дальнейших успехов и попадания в финальную стадию Чемпионата Европы — 2019 U21.

Глава региона также поблагодарил тульских болельщиков за оказанную поддержку футболистам на стадионе. На матче присутствовало более 8 тысяч человек.

сегодня, в 22:09 +2
Другие статьи по темам
Событие
футболЧемпионат ЕвропыГибралтарсборная Россиимолодежка
Люди
губернатор Тульской области Алексей Дюмин
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Щёкино пройдёт турнир по смешанным единоборствам «Русский щит»
В Щёкино пройдёт турнир по смешанным единоборствам «Русский щит»
В 2017 году Тульскую область посетили более 400 тысяч туристов
В 2017 году Тульскую область посетили более 400 тысяч туристов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.