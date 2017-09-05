Алексей Дюмин поздравил молодежную сборную России по футболу с победой

Молодежная сборная страны одержала победу над сборной Гибралтара со счетом 3:0.

5 сентября на Центральном стадионе города-героя Тулы прошел матч отборочного этапа Чемпионата Европы — 2019 U21 между молодежными сборными России и Гибралтара.

Молодежная сборная одержала победу со счетом 3:0.

С первой победой на отборочном этапе российских футболистов и тренерский штаб сборной поздравил Алексей Дюмин.

«Сегодня вы показали отличную игру. Три мяча в ворота Гибралтара — результат слаженных действий и уверенного настроя на победу. Поздравляю нашу команду с успехом!»

Губернатор пожелал игрокам и тренерскому штабу молодежной сборной России дальнейших успехов и попадания в финальную стадию Чемпионата Европы — 2019 U21.

Глава региона также поблагодарил тульских болельщиков за оказанную поддержку футболистам на стадионе. На матче присутствовало более 8 тысяч человек.