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В Тульском Мясново джип протаранил легковушку: есть пострадавшие
Фото Lexus650.

В Тульском Мясново джип протаранил легковушку: есть пострадавшие

Как сообщили Myslo очевидцы, авария произошла сегодня около десяти вечера.

Сегодня, 5 сентября, около 22.00 в Мясново, на пересечении улиц Воздухофлотской и Болотова произошло ДТП с двумя автомобилями. 

По предварительной информации, внедорожник не уступил дорогу «четырнадцатой», и на перекрестке они столкнулись. Удар был такой силы, что отечественную легковушку отбросило на трамвайные пути.

В настоящий момент сообщается о двух пострадавших: водителе и пассажире ВАЗа. Это молодые мужчины, их увезла в больницу скорая. 

На момент публикации новости на месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП, количество пострадавших и степень вины каждого из водителей выясняются.

 

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ДТП Тула Болотова-Воздухофлотская, Фото: 1
ДТП Тула Болотова-Воздухофлотская, Фото: 2
ДТП Тула Болотова-Воздухофлотская, Фото: 3
ДТП Тула Болотова-Воздухофлотская, Фото: 4
ДТП Тула Болотова-Воздухофлотская, Фото: 5
ДТП Тула Болотова-Воздухофлотская, Фото: 6
ДТП Тула Болотова-Воздухофлотская, Фото: 7
ДТП Тула Болотова-Воздухофлотская, Фото: 8
ДТП Тула Болотова-Воздухофлотская, Фото: 9
сегодня, в 22:53 +2
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