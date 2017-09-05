В Тульском Мясново джип протаранил легковушку: есть пострадавшие

Фото Lexus650.

Как сообщили Myslo очевидцы, авария произошла сегодня около десяти вечера.

Сегодня, 5 сентября, около 22.00 в Мясново, на пересечении улиц Воздухофлотской и Болотова произошло ДТП с двумя автомобилями.

По предварительной информации, внедорожник не уступил дорогу «четырнадцатой», и на перекрестке они столкнулись. Удар был такой силы, что отечественную легковушку отбросило на трамвайные пути.

В настоящий момент сообщается о двух пострадавших: водителе и пассажире ВАЗа. Это молодые мужчины, их увезла в больницу скорая.

На момент публикации новости на месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП, количество пострадавших и степень вины каждого из водителей выясняются.