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В Белоусовском парке стартовал фестиваль «Школодром»
Фото Вероники Левиной

В Белоусовском парке стартовал фестиваль «Школодром»

Семьи-участники завершают регистрацию и уже готовы приступить к выполнению заданий.

В ЦПКиО имени Белоусова начался городской фестиваль для школьников и их родителей «Школодром-2017». Главные организаторы праздника – газета «Слобода» и портал MySLO.

Участников поприветствовала исполнительный директор «Слободы» Татьяна Алексеева. Она поздравила туляков с началом учебного года и пожелала удачи в предстоящих интеллектуальных состязаниях.

Сейчас семьи-участники завершают процедуру регистрации и получают дневники, в которые будут выставляться оценки за выполненные задания. Подробнее узнать о празднике и поближе познакомиться с участниками вы можете в нашем сюжете.

 

Сюжет: Школодром-2017
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