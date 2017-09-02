Фото Вероники Левиной
В Белоусовском парке стартовал фестиваль «Школодром»
Семьи-участники завершают регистрацию и уже готовы приступить к выполнению заданий.
В ЦПКиО имени Белоусова начался городской фестиваль для школьников и их родителей «Школодром-2017». Главные организаторы праздника – газета «Слобода» и портал MySLO.
Участников поприветствовала исполнительный директор «Слободы» Татьяна Алексеева. Она поздравила туляков с началом учебного года и пожелала удачи в предстоящих интеллектуальных состязаниях.
Сейчас семьи-участники завершают процедуру регистрации и получают дневники, в которые будут выставляться оценки за выполненные задания. Подробнее узнать о празднике и поближе познакомиться с участниками вы можете в нашем сюжете.
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