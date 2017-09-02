В Белоусовском парке стартовал фестиваль «Школодром»

Фото Вероники Левиной

Семьи-участники завершают регистрацию и уже готовы приступить к выполнению заданий.

В ЦПКиО имени Белоусова начался городской фестиваль для школьников и их родителей «Школодром-2017». Главные организаторы праздника – газета «Слобода» и портал MySLO.

Участников поприветствовала исполнительный директор «Слободы» Татьяна Алексеева. Она поздравила туляков с началом учебного года и пожелала удачи в предстоящих интеллектуальных состязаниях.

Сейчас семьи-участники завершают процедуру регистрации и получают дневники, в которые будут выставляться оценки за выполненные задания. Подробнее узнать о празднике и поближе познакомиться с участниками вы можете в нашем сюжете.